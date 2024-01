Ukraine meldet schwere Raketenangriffe auf mehrere Regionen

Die Polizei in der nordukrainischen Region Tschernihiw veröffentlicht ein Bild von einem großen Krater, den eine abgeschossene Rakete in den Boden gerissen haben soll. Die ukrainische Luftwaffe erklärt, Russland habe bei dem Angriff auch Hyperschallraketen des Typs Kinschal eingesetzt. Ob diese besonders schwer abzufangenden Geschosse Ziele getroffen haben, bleibt zunächst unklar. Von den ukrainischen Behörden gibt es am Samstag insgesamt deutlich weniger Informationen als sonst.

dpa