Ukraine und Russland tauschten Kriegsgefangene aus

Insgesamt 180 Kriegsgefangene freigelassen

Laut Putin mehr als 6 000 ukrainische Kriegsgefangene

‚ÄěUnsere Leute sind zuhause‚Äú, teilte der ukrainische Pr√§sident Wolodymyr Selenskyj am Dienstagabend im sozialen Netzwerk X mit. Einige h√§tten auch in Mariupol gek√§mpft, bevor der Russen die Stadt einnahmen. Die Heimkehrer h√§tten in den Gebieten Cherson, Donezk, Saporischschja und Luhansk gegen die russische Invasion gek√§mpft.Selenskyj dankte wie das russische Verteidigungsministerium in einer Mitteilung den Vereinigten Arabischen Emiraten f√ľr die Rolle als Vermittler. Beide Seiten ver√∂ffentlichten Video von den freigelassenen und gl√ľcklichen Soldaten 90 russische Kriegsgefangene seien von der Ukraine √ľbergeben worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die M√§nner seien mit milit√§rischen Transportflugzeugen nach Moskau gebracht worden f√ľr eine Behandlung und Rehabilitation in medizinischen Einrichtungen.Die Gespr√§che zum Austausch von Kriegsgefangenen geh√∂ren zu den letzten noch verbliebenen Kontakte zwischen den Konfliktparteien.Kremlchef Wladimir Putin, der den Krieg vor mehr als 2 Jahren am 24. Februar 2022 begonnen hatte, gab die Zahl der russischen Soldaten in ukrainischer Gefangenschaft Anfang des Monats mit 1 348 an. Die Zahl der ukrainischen Kriegsgefangenen auf russischer Seite liege dagegen bei mehr als 6 000, sagte er.