So wird das Wochenend-Wetter in Südtirol

Es bleibt regnerisch

Samstag- und Sonntagvormittag wird es sonniger

„Mit dem Dienstag ist der Mai jetzt um 30 bis 40 Prozent nasser als im langjährlichen Durchschnitt", weiß Landeswettermeteorologe Dieter Peterlin . In den ersten 3 Wochen hat es bereits so viel geregnet wie sonst im gesamten Monat Mai. Am meisten geregnet hat es im Süden des Landes: Die Wetterstation in Salurn ist mit 44 Liter pro Quadratmeter Spitzenreiter, so Peterlin.Es bleibt weiterhin unbeständig im ganzen Land. Am heutigen Donnerstag zeigt sich zwar ab und zu die Sonne, aber im Tagesverlauf entstehen größere Quellwolken und es kommt zu weiteren Regenschauern. Die Temperaturen klettern auf bis zu 17 Grad in Sterzing und auf maximal 22 Grad in Meran.Auch am Wochenende wechseln sich Sonne und Wolken ab: Der Freitag wird wechselhaft und im Tagesverlauf steigt die Schauerneigung an. Am Samstag und besonders am Sonntag wird es am Vormittag recht freundlich. Am Nachmittag entstehen einige Quellwolken, die Regenschauer halten sich aber in Grenzen.