Plastikmüll reduzieren? Mit diesen einfachen Tipps funktioniert es

Kunststoffe, einschließlich Mikroplastik, sind in der natürlichen Umwelt allgegenwärtig geworden. Mehr als ein Drittel aller produzierten Kunststoffe werden aktuell für (Einweg-)Verpackungen verwendet – nicht nur, aber auch für Lebensmittel und Getränke. Die Herstellung und Entsorgung von Kunststoffen aus fossilen Rohstoffen verursacht Treibhausgasemissionen.„Klarerweise können weltumspannende Probleme wie der Plastikmüll nicht von den Verbrauchern allein gelöst werden. Dennoch wird am Weltumwelttag jeder und jede Einzelne dazu ermutigt, selbst etwas gegen die Plastikflut zu unternehmen“, heißt es von der VZS.Etwa an einer Säuberungsaktion an einem Fluss oder einem Strand teilzunehmen, beim Einkauf sowie im Urlaub auf Plastikabfälle und Produkte mit Mikroplastik zu vermeiden, anstelle von Einwegprodukten Mehrweg-Gebrauchsgegenstände zu verwenden, Kleidungsstücke so lange wie möglich zu tragen sowie gebrauchte Kleidung und solche aus öko-fairer Produktion zu bevorzugen. Nicht zuletzt können Bürger den Verzicht auf Plastik auch von den lokalen Behörden, Supermärkten und Gastronomiebetrieben einfordern“, erklärt die VZS in einer Aussendung.Für den plastikarmen Lebensmittelgenuss empfiehlt die Verbraucherzentrale Südtirol folgende Tipps.- Trinken Sieanstelle von Getränken in Flaschen oder Dosen.- Wenn Sie abgefüllte Getränke kaufen, dann solche in der- Nehmen Sie für unterwegs einemit.- Einesollte immer zur Hand sein.. In manchen Geschäften ist die Verwendung von wieder verwendbaren Netzbeuteln möglich. Für Brot eignet sich ein sauberer Stoffbeutel.- Inlassen sich Lebensmittel und Proviant meist ohne weitere Verpackung gut verstauen.und Bienenwachstücher in verschiedenen Größen sind eine Alternative zu Frischhaltefolie und Kunststoffbeuteln.- Für(etwa 500 Gramm-Becher) wird im Verhältnis zum Inhalt weniger Verpackungsmaterial benötigt als für kleine Einzelportionen. Käse und Speck am Stück sind weniger aufwändig verpackt als Käsescheiben und Fächerware.- Wählen Sie- Vielleicht gibt es an Ihrem Arbeitsplatz die Möglichkeit, beimzu wählen und die eigene Mehrwegtasse zu verwenden.- Picknicks und Kindergeburtstagsfeiern lassen sich so organisieren, dass weniger Plastikmüll anfällt, unter anderem indem ein Ort nahe einem Trinkwasserbrunnen gewählt undmitgebracht werden.