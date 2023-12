Unfall auf der Pustertaler Straße endet glimpflich

Beide in den Unfall verwickelten Autos wurden stark beschädigt. - Foto: © FFW Schabs

Die Wehrleute waren sofort zur Stelle. - Foto: © FFW Schabs

Passiert ist der Unfall gegen 21 Uhr. 2 Pkw krachten aus unbekannter Ursache frontal zusammen. Die Einsatzkräfte rückten sofort aus.Bei Eintreffen der Rettungskräfte befand sich eine Beifahrerin noch in einem der in den Unfall verwickelten Fahrzeuge, während sich der Fahrer und die Fahrerin der beiden PKW selbst befreien konnten.In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Mühlbach wurde die eingeschlossene Beifahrerin unter Einsatz hydraulischer Rettungsgeräte aus dem Fahrzeug befreit und anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Die 3 in den Unfall verwickelten Personen wurden von den Rettungsdienst-Mitarbeitern vor Ort versorgt und anschließend in das Brixner Krankenhaus eingeliefert.Die Carabinieri von Brixen haben die Erhebungen zum Unfallhergang aufgenommen. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Infolge des Unfalls bildeten sich kurze Staus in beiden Fahrtrichtungen.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Schabs mit Kommando-, Rüst- und Tanklöschfahrzeugen, die Freiwillige Feuerwehr Mühlbach mit Kommando- und Rüstfahrzeug, das Weiße Kreuz Mühlbach und Brixen, die Carabinieri sowie der Abschleppdienst.