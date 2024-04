Unfall in Schenna fordert 2 Verletzte

Foto: © Benjamin Mair/MairFilms

Gegen 00.40 Uhr hat sich am Donnerstag bei der Dorfeinfahrt von Schenna ein Autounfall ereignet.Auf der Schennastraße in der sogenannten 'Saltnerhofkurve' war ein Auto aus ungeklärter Ursache gegen die Mauer am Straßenrand geraten und anschließend gegen die Leitplanken gekracht, wo das Fahrzeug schließlich zum Stehen kam.Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Autos leicht verletzt, während die Person auf dem Beifahrersitz mittelschwer verletzt wurde. Beide Personen wurden vom Notarzt und den Einsatzkräften des Weißen Kreuzes erstversorgt und ins Krankenhaus von Meran gebracht.Die Freiwillige Feuerwehr Schenna und der Abschleppdienst kümmerten sich um die Aufräumarbeiten.Neben der Freiwilligen Feuerwehr Schenna und dem Weißen Kreuz mit Notarzt, standen auch die Staatspolizei und der Abschleppdienst im Einsatz