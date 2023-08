Unsere Liebe Frau zu den Heiligen Drei Brunnen: „Im Schlamm geschwommen“

Muren gibt es in der Gegend regelmäßig. Die bekannte Wallfahrtskirche war bisher aber verschont geblieben. Am Montag war das anders: Wasser und Schlamm drangen bis in das Gebäude, quollen aus den Fenstern und Türen. 2 Meter hoch stand der Morast im Innenraum.Das ließ bereits erahnen, dass die Schäden beträchtlich sein dürften.Erst am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr gelang es, die Zufahrt zum Wallfahrtsort freizuräumen, sodass die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Stilfs mit den Arbeiten an der Kirche beginnen konnten.„Die Brücke am Kirchlein ist sehr demoliert, aber befahrbar“, berichtet der Stilfser Vizekommandant Fabian Platzer. „Die Kirche war voller Schlamm. Wir haben sie inzwischen großteils gesäubert.“Auch das Gnadenbild der Muttergottes trieb im schlammigen Wasser, als die Wehrleute die Kirche betraten. „Die Schäden daran dürften glücklicherweise nicht allzu groß sein“, schätzt Platzer nach dem ersten Augenschein. Vom Morast gereinigt, zeigte sich, dass nur eine Hand des Christuskindes fehlt – ansonsten ist die Holzskulptur heil geblieben. „Ein Restaurator wird sie richten“, weiß Platzer.Das übrige Inventar der Kirche lagert indes gesäubert in einem Magazin: „Die Kirche ist leergeräumt.“ Das Gebäude selbst ist intakt.Auch in einer kleineren Kapelle unterhalb der Kirche haben die Wehrleute aufgeräumt. „Die Drei Heiligen Brunnen selbst sind unbeschadet geblieben“, berichtet Platzer weiters.