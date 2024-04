Urlauberin in Bar Tasche entrissen: 49-Jähriger festgenommen

Über die Notrufnummer 112 war die Polizei alarmiert worden: Der 49-Jährige hatte der Urlauberin ihre Tasche entrissen. Angehörige der Frau und ein Wachmann, der in der Nähe im Dienst war, konnten ihn in Schach halten, bis die Beamten eintrafen. Der 49-Jährige habe sich heftig gewehrt und auch die Polizisten mit einem stumpfen Gegenstand bedroht, heißt es. Schließlich gelang es, ihn festzunehmen.Die Urlauberin erhielt ihre Tasche zurück. Der 49-Jährige wurde festgenommen und ins Gefängnis von Bozen gebracht. Die Staatsanwaltschaft ist mit dem Fall befasst.Parallel zum Gerichtsverfahren hat Quästor Paolo Sartori über den Mann ein Zugangsverbot zu öffentlichen Einrichtungen in Bozen verhängt, das 2 Jahre lang gilt. Außerdem hat er eine mündliche Verwarnung ausgesprochen.