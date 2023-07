Verheerende Brände rund um den Flughafen Palermo: Flüge gestrichen

Löschhubschrauber im Einsatz

Brände auch in den Nachbarprovinzen

Feuerwehrteams sind im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Bislang wurden wegen der Brände 8 Flüge abgesagt.Besonders alarmierend ist die Situation in Contrada Inserra in Palermo, wo die Brände seit Stunden das Cervello-Krankenhaus bedrohen. Die Feuerwehr ist seit der vergangenen Nacht im Einsatz. Zusätzlich haben die Flammen die Autobahn Palermo-Mazara Del Vallo erreicht, die Ausfahrten von Villagrazia Carini und Cinisi wurden gesperrt.Die betroffenen Gebiete werden den ganzen Tag über von Löschflugzeugen und Feuerwehrtrupps bekämpft, die sogar die Unterstützung eines Hubschraubers erhalten. Die Löscharbeiten gestalten sich äußerst schwierig aufgrund der gestrigen Temperaturen von über 42 Grad und dem starken Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu 25 Kilometern pro Stunde.Um die Einsätze auf einer Mülldeponie in Palermo, die gerade saniert wird, zu erleichtern, wurde eine Leuchtturminstallation eingerichtet. Die Mitarbeiter des Unternehmens Rap, das die Müllabfuhr verwaltet, versuchen die Ausbreitung des Feuers einzudämmen und die Deponie vor schwerwiegenden Schäden zu bewahren.Neben den Bränden in Palermo wurden auch in den Provinzen Terrasini, Cinisi, Monreale, Piana degli Albanesi und San Cipirello weitere ausgedehnte Feuer gemeldet.Viele Bewohner in den Gebieten von Pizzo Sella und der Küstensiedlung mussten ihre Häuser verlassen, da sie entweder von den Flammen bedroht wurden oder die Luftqualität unerträglich war. Der Zivilschutz warnt vor der Gefahr von Dioxin und rät dringend dazu, das Haus nicht zu verlassen, um sich vor den gesundheitlichen Risiken zu schützen. Die Lage bleibt weiterhin besorgniserregend.