Verletzter Waldarbeiter aus Latzfons: Ärzte enthalten sich der Prognose

Der Unfall dürfte am Freitag gegen 8.30 Uhr im Wald bei Latzfons passiert sein: Der 43-Jährige – der Jungbauer eines dortigen Hofes – war mit Waldarbeiten beschäftigt, als ihn ein fallender Baum streifte und verletzte. STOL hat berichtet. Was vom Zeitpunkt des Unfalls bis zum Eintreffen des Verletzten und seiner Frau in der Brixner Notaufnahme passiert ist, ist nicht bekannt; genauso wenig die Gründe dafür, dass die beiden entschieden, auf eigene Faust ins Krankenhaus zu fahren.In der Notaufnahme zeigte sich jedenfalls, dass die Lage sehr ernst war: Die Wirbelsäulenverletzungen des Mannes sind schwer. Auch blutete seine Leber – eine Verletzung, die praktisch immer eine Operation notwendig macht. Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 flog den 43-Jährigen dazu zum Landeskrankenhaus nach Bozen.Dort wird er auf der Intensivstation behandelt. Sein Zustand ist weiter ernst. Die Ärzte enthalten sich der Prognose.