Vermisstes Mädchen: Neue Ermittlungsansätze

Die Ermittlungen konzentrierten sich auf die Garagen eines Wohnblocks, der an das ehemalige Hotel Astor angrenzt, aus dem das Kind verschwunden ist. Die Aktion zielte darauf ab, nach Spuren zu suchen, die für die Ermittlungen nützlich sein könnten und um die möglichen Fluchtwege der Entführer des Kindes zu rekonstruieren. Die Garagen gehören 2 italienischen Brüdern, gegen die nicht ermittelt wird. Gestern wurden erneut die Eltern des Kindes befragt.Nicht ausgeschlossen wird, dass das Kind im Rahmen einer Fehde unter Familien entführt worden sei, die die Zimmer in dem illegal besetzten Ex-Hotel kontrollieren. Ivan Scalfarotto, Senator der Partei „Azione“, wollte gestern bei einer Fragestunde im Parlament von Justizminister Carlo Nordio wissen, weshalb die Polizei in Florenz nicht schon längst das Ex-Hotel geräumt habe, obwohl bereits seit Monaten illegale Situationen in dem verwahrlosten Gebäude gemeldet worden waren.Nordio erwiderte, dass es bisher keine konkreten Beweise gebe, dass das Verschwinden des Kindes mit Streitigkeiten unter den Bewohnern des Ex-Hotels Astor in Zusammenhang stehe.