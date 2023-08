Verschärfte Kontrollen am Bahnhof zu Mariä Himmelfahrt: Eine Festnahme, 8 Anzeigen

Zahl der Bahnreisenden deutlich gestiegen

Mann festgenommen, 8 Personen angezeigt

Rund um Mariä Himmelfahrt wurden die Kontrollen an den Bahnhöfen in Südtirol verschäft, um jenen Reisenden, die ihr Urlaubsziel mit dem Zug erreichen wollen, eine sichere An- und Abreise zu ermöglichen. Vom 11. bis 15. August überwachten Polizisten in Uniform und in Zivil besonders überfüllte und kritische Orte zwischen dem Brenner und Verona.Wie die Quästur berichtet, nahm die Zahl der Reisenden im Vergleich zum Vorjahr erheblich zu. Insgesamt standen in Verona, im Trentino und in Südtirol 450 Männer und Frauen der Staatspolizei für insgesamt 170 Patrouillen für die Sicherheit der Bahnreisenden im Einsatz.Ingesamt wurden dabei über 3000 Personen identifiziert, 12 als kritisch eingestufte Züge überwacht und 109 Gepäckstücke sowie 4 Gebäckaufbewahrungen kontrolliert. Auch Metalldetektoren wurden eingesetzt, um Gepäckstücke und Gepäckschließfächer in Bahnhöfen zu kontrollieren.Ordnungshüter in Zivil waren vor allem an den verschiedenen Bahnsteigen im Einsatz, um illegalen Handlungen, wie zum Beispiel dem Diebstahl von Koffern und Geldbörsen von Reisenden, entgegenzuwirken.Bei den Kontrollen am Bahnhof kam es auch zu einer Festnahme: Ein rumänischer Staatsbürger, gegen den ein Haftbefehl des Gerichts von Rimini vorlag, wurde zur Verbüßung einer Strafe von 3 Monaten und 15 Tagen wegen schweren Diebstahls festgenommen. 8 weitere Personen – darunter auch ein Minderjähriger – wurden wegen Diebstahls, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Verbot des Besuchs von Bahnhöfen auf freiem Fuß angezeigt.Darüber hinaus wurden 14 Bußgelder verhängt. 3 davon wegen Drogenbesitzes: Die 3 Jugendlichen kassierten eine Geldstrafe und wurden dem Präfekten zur weiteren Verfolgung gemeldet.Die anderen 11 Bußgelder wurden wegen Verstößen gegen die Bahnpolizeiverordnung verhängt. Beispiele dafür sind das Überqueren der Gleise, das Betreten von Bereichen, die - in der Regel aus Sicherheitsgründen - nicht erlaubt sind, und die Benutzung von E-Rollern an den Gleisen.