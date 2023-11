Volksbank Benefiz-Auktion bringt über 172.000 Euro für soziale Vereinigungen

Bei der Benefiz-Auktion am 6. Oktober kamen rund 180 Kunstwerke unter den Hammer. Viele Kunstinteressierte und Sammler nahmen persönlich an der Auktion teil, zu der noch telefonische und Online-Gebote hinzukamen.Mehr als 90 Prozent der Werke, u. a. Bilder, Statuen und Möbel, wurden direkt auf der Auktion versteigert. Die übrigen Werke fanden beim anschließenden Nachverkauf einen neuen Besitzer. Insgesamt beträgt der Erlös rund 172.000 Euro.Der gesamte Betrag geht an 4 lokale gemeinnützige Vereine, die Menschen und Familien in schwierigen Situationen zur Seite stehen: „Peter Pan“, „Südtirol hilft“, „Il Sorriso - Das Lächeln“ und die Stiftung „Fondazione Trentina per l’Autismo“.Die Vereine bedankten sich für die großzügige Unterstützung.