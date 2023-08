Vorsichtshalber wurden Menschen aus Wohnhäusern und aus einem Camping evakuiert. - Foto: © ANSA / Protezione civile regionale

Betroffen sind die Wälder zwischen Rio Marina und Porto Azzurro. Die Leute im Camping „Village Canapai“ und in einigen Wohnhäusern in der Gegend wurden vorsichtshalber evakuiert.Das Feuer ist wohl am gestrigen Abend in den Wäldern von San Felo ausgebrochen. Gegen 21 Uhr hatten zahlreiche Einwohner Alarm geschlagen. Aufgrund des Windes hat sich der Brand rasch ausgebreitet, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.Die Feuerwehren sind im Einsatz und versuchen, die Brände unter Kontrolle zu bringen. Mit einer Fähre sollen am heutigen Dienstag weitere Feuerwehrleute mit entsprechender Ausrüstung auf die Insel kommen.