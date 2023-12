Warnung vor Monsterwellen an US-Küste

Es herrschten „extrem gefährliche Bedingungen“, betonte der Nationale Wetterdienst NWS am Freitag. Infolge eines heftigen Sturms wurden Wellen von bis zu neun Metern Höhe in Teilen der US-Bundesstaaten Kalifornien und Oregon erwartet.„Starke Wellen und lebensbedrohliche reißende Strömungen stellen ein außergewöhnliches Risiko des Ertrinkens im Meer und der Beschädigung von Küstenstrukturen dar“, warnten die Meteorologen. Reißende Strömungen könnten „Schwimmer und Surfer aufs Meer hinausziehen“.Zuvor hatte eine riesige Welle im Bezirk Ventura County nördlich der Metropole Los Angeles mehrere Menschen und Fahrzeuge mitgerissen und ein Hotel überflutet. In Videoaufnahmen war zu sehen, wie die meterhohe Welle eine Ufermauer in der Stadt Ventura überspülte und Menschen mehrere Meter mit sich riss. „Wegen dieser Welle wurden acht Menschen in örtliche Krankenhäuser gebracht“, schrieb die lokale Feuerwehr in den Onlinenetzwerken. Weitere Passanten konnten sich demnach in Sicherheit bringen.