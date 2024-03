Wechselhafte Aussichten für Ostern

„ Bis Ostern sind jeden Tag ein paar Regenschauer möglich. ” — Dieter Peterlin

Voraussichtlich knapp 20 Grad am Wochenende

Laut dem Landesmeteorologen ist eine Südströmung der Grund für den Wetterumschwung. Sie führt immer wieder feuchte Luft vom Mittelmeerraum an die Alpensüdseite. Davon ist auch Südtirol betroffen.„Morgen wird der trübste und nasseste Tag, im Tagesverlauf beginnt es im ganzen Land zu regnen und auf den Bergen zu schneien“, berichtet Peterlin. Am meisten schneie es dabei in den Ultner und Passeiertaler Bergen mit bis zu 40 Zentimeter.Trübe Aussichten? „Ab dem Gründonnerstag bessert sich das Wetter etwas, zeitweise scheint die Sonne , aber es sind bis Ostern jeden Tag auch ein paar Regenschauer möglich“, sagt der Experte.Da sich eine genauere Prognose erst abzeichnen müsse, könnte es durchaus möglich sein, dass sich zu Ostern ein paar Sonnenstunden mehr ausgehen werden.Der freundlichste Tag dürfte der Samstag werden. „Morgen ist es kühl mit maximal 11 Grad, danach wird es jeden Tag etwas wärmer mit knapp 20 Grad am Wochenende“, so Peterlin.