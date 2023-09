Foto: © Bauernjugend Sexten/Facebook

In den Sextner Almen wurden erst letzthin wieder 3 Schafe und 2 Ziegen von Wölfen getötet. Weitere Tiere sind seit dieser Attacke unauffindbar.Der Bauernjungend Sexten reicht es nun. „Wir setzen ein Zeichen gegen den Wolf“, teilt die Jungendorganisation mit.Normalerweise ist es die Bauernjugend, die in Sexten den alljährlichen Almabtrieb organisiert. Aber heuer gebe es keinen Grund zum Feiern, heißt es. „Es wird keinen Almabtrieb geben“, so die Bauernjugend.