Weiterhin abgängig: Wo ist Konrad Walter?

Auch in Meran und Schlanders gesehen

Die Freiwilligen Feuerwehren von Mölten und Verscheid sowie die Bergretter aus Bozen hatten eine mehrtägige Suchaktion im Großraum Mölten und im Etschtal durchgeführt, an der über 100 Einsatzkräfte teilnahmen.„Unsere 2 Feuerwehren und die Bergrettung hat alles Menschenmögliche unternommen. Jetzt liegt der Vermisstenfall beim Regierungskommissariat, das den Fall als prioritär eingestuft hat“, sagt Möltens Bürgermeister Walter Gruber. Da es keine Hinweise gibt und das Suchgebiet zu groß wäre, ist die Suchaktion zurzeit eingestellt. Sie werde aber wieder aufgenommen, sobald es einen ernst zu nehmenden Hinweis gibt.Im Einsatz bei der Suche waren bisher die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren von Verschneid, Mölten, Terlan, Vöran, Hafling und Jenesien, zudem beteiligten sich die Bergrettungsdienste Bozen (BRD und CNSAS) und die Finanzwache. Außerdem waren die Hundeführer der Südtiroler Suchhundestaffel und des Bergrettungsdienstes, die Carabinieri und Forstbeamten an der Suchaktion beteiligt.Zuletzt wurde Walter an einer Bushaltestelle in Richtung Hafling gesehen. Doch alle Befragungen der Fahrgäste brachten bislang kein Ergebnis; auch ist nicht sicher, ob er in einen Bus gestiegen ist. Nach dem Mann wurde auch mit Drohnen und einer Wärmebildkamera gesucht, aber bislang war dies leider ergebnislos. Die Vermisstenmeldung findet sich bereits an mehreren Stellen plakatiert, etwa auch am Bozner Busbahnhof.Laut den letzten Hinweisen soll Konrad Walter in Meran oder auch in Schlanders gesehen worden sein.Konrad Walter ist 68 Jahre alt, 165 Zentimeter groß und er trägt eine Brille. Er ist mit einer grauen Turnhose und einem weißen Leibchen bekleidet.Zweckdienliche Hinweise werden unter der Notrufnummer 112 entgegengenommen.