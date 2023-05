Der Bub soll ersten Informationen zufolge versucht haben, im Bad ein verstopftes Abflussrohr zu befreien.Die ätzende Flüssigkeit traf ihn jedoch im Gesicht. Dabei zog er sich vor allem Verletzungen an den Augen, an der Nase und an der Zunge zu.Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 flog das Kind in das Krankenhaus nach Bruneck.