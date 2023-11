Wer wird Chef oder Chefin der Bozner Staatsanwaltschaft?

Marchesini wäre die erste Frau an der Spitze der Bozner Staatsanwaltschaft

Definitive Entscheidung dürfte erst in rund einem Jahr vorliegen

Seit Mitte September ist die Stelle des Leitenden Staatsanwaltes in Bozen vakant. Wie berichtet, hatte sich Giancarlo Bramante, der bis dahin den Posten innehatte, nach 6 Jahren an der Spitze der Bozner Staatsanwaltschaft verabschiedet. Er ist auf den Posten des Generalanwaltes am Oberlandesgericht Triest gewechselt. Seitdem leitet Bramantes einstiger Stellvertreter Axel Bisignano die Geschicke der Staatsanwaltschaft in Bozen.Bisignano ist denn auch einer der beiden Anwärter, die sich um die Nachfolge als Chef-Ankläger in Bozen beworben haben. Ins Rennen um den Posten als Leitende Staatsanwältin geht auch Donatella Marchesini, derzeit stellvertretende Generalanwältin am Bozner Oberlandesgericht.Für sie wäre es eine Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte. Bis 2016 war Marchesini nämlich bereits als Anklägerin an der Staatsanwaltschaft am Landesgericht tätig, ehe sie ans Oberlandesgericht wechselte. Im Falle einer Rückkehr wäre sie die erste Frau an der Spitze der Bozner Staatsanwaltschaft. Zumindest vom Dienstalter her hätte Marchesini gegenüber Bisignano die Nase vorn.Wie schon nach dem Abgang von Ex-Oberstaatsanwalt Guido Rispoli kommt es damit auch diesmal zum Duell zweier bewährter Kräfte der Justiz in Südtirol. Damals standen sich Rispolis Vize Markus Mayr und eben Giancarlo Bramante gegenüber. Wer diesmal das Rennen machen wird, ist derzeit noch völlig offen.Die definitive Entscheidung durch den Obersten Richterrat (CSM) dürfte erst in rund einem Jahr vorliegen. Bis dahin leitet Bisignano die Geschicke der auf nunmehr insgesamt 5 Staatsanwälte zusammengeschrumpften Ermittlertruppe.