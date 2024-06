Wetter: Örtliche Regenschauer halten an – Am Freitag wird es sonnig

Das Wetter am Mittwoch

Am Freitag wird es freundlich

Samstag- und Sonntagabend regnerisch

Es bleibt auch weiterhin regnerisch und unbeständig, jedoch bringt der Regen diesmal eine Besonderheit mit sich: „In diesen Tagen kommen die Regenwolken ausnahmsweise aus dem Osten/Südosten und nicht wie sonst aus dem Westen/Südwesten“, erklärt Landeswettermeteorologe Dieter Peterlin.Am heutigen Mittwoch verlagert das aktuelle Tief sein Zentrum in Richtung obere Adria, es bleibt jedoch wetter bestehen. Schwere Gewitter sind in den nächsten Tagen trotz Tief keine im Anmarsch.In der Früh ziehen ein paar Regenschauer über das Land, danach lockert die Wolkendecke aber auf -bis am Nachmittag bleibt es vorübergehend trocken. In der zweiten Tageshälfte bahnen sich erneut einzelne Gewitter und örtliche Regenschauer an. Das Thermometer klettern auf maximal 23 Grad in Sterzing und 27 Grad in Bozen.Während wir bereits am Donnerstag mit mehr Sonne in den Vormittag starten, zeigen sich nichtsdestotrotz einige Schleier- und Quellwolken. Am Nachmittag wachsen diese zu Gewitterwolken heran, vereinzelt kommt es zu Regenschauern. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 30 Grad.Am Freitag überwiegt der Sonnenschein. Ein paar hohe Wolkenfelder ziehen durch, die Sonne hält sich aber wacker. Die Höchstwerte im Land reichen von 22 bis 30 Grad.Samstag und Sonntag verlaufen recht ähnlich: Ein sonniger Vormittag mit vereinzelten Hochnebeln wird von mehr Wolken am Nachmittag abgelöst. Speziell am Abend steigt die Schauer- und Gewitterneigung etwas an.Mehr zum Wetter lesen Sie auf der STOL-Wetterseite.