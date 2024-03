Wilde Verfolgungsjagd mit BMW – 4 verletzte Polizisten – 2 Festnahmen

Polizeistreifen mit hoher Geschwindigkeit gerammt

4 verletzte Polizisten

Begonnen hatte die Verfolgungsjagd in Bozen , als eine Polizeistreife auf einen rasenden BMW aufmerksam wurde, der Richtung Lauben abbog. Beim Versuch, diesen anzuhalten, drückte der BMW-Fahrer noch fester aufs Gaspedal und flüchtete.Die Polizeistreife nahm daraufhin sofort die Verfolgung auf und alarmierte die Zentrale, die unverzüglich eine zweite Streife auf den rasenden BMW ansetzte.Die erste Streife, die sich an die Fersen des rasenden Autos gesetzt hatte, schaffte es, die Flüchtigen einzuholen. Beim Versuch, diese zu überholen, wurden sie aber mit hoher Geschwindigkeit gerammt. Auch die zweite Streife, die den rasenden BMW abfangen wollte, wurde ramponiert.Die Polizeistreifen ließen sich aber nicht abschütteln und verfolgten die Flüchtigen weiter über die Brennerstaatsstraße Richtung Norden. Bei Waidbruck gelang es ihnen schließlich, die beiden Raser im BMW anzuhalten.Es handelte sich dabei um zwei 26-jährige Mazedonier, die bereits wegen Drogenhandel polizeibekannt waren. Sie wurden auf der Stelle festgenommen. Die 4 Polizisten, die in die Verfolgungsjagd verwickelt waren, mussten hingegen leicht verletzt in das Krankenhaus gebracht werden.Nach einer genaueren Überprüfung des Falls entschied der Quästor, Paolo Sartori, die beiden Mazedonier anzuzeigen und abzuschieben.