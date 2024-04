Wintertag mitten in Frühsommerphase – 12 Zentimeter Neuschnee am Brenner

Niederschläge nehmen Saharastaub aus der Luft

Am Donnerstag wieder frühsommerlich

Bereits am Dienstagabend brach die Kälte ein und die Temperaturen waren im freien Fall. Am Nachmittag wurden am Brenner noch 18 Grad gemessen, am späten Abend nur mehr 5 Grad.Heute Morgen lagen am Brenner dann rund 12 Zentimeter Schnee , wobei es im Laufe des Vormittags noch weiter schneien soll, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin Im restlichen Land regnet es hingegen verbreitet, am meisten derzeit in Pflersch mit 6 Litern pro Quadratmeter.Die Kaltfront hat aber auch eine positive Seite. Sie hat den Saharastaub, der sich in der Luft befand, verräumt. Die Sicht und die Luft bessern sich dadurch deutlich, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin Saharastaub gelangt etwa 10 bis 20 Mal im Jahr nach Südtirol – in unterschiedlicher Intensität, berichtet der Landesmeteorologe. Das sei an sich nichts Ungewöhnliches. Manchmal bekomme man gar nicht mit, dass der Saharastaub in der Luft liege.Schon am morgigen Donnerstag scheint wieder die Sonne. Laut Wetterprognose soll es am Vormittag noch etwas kühl sein, im Laufe des Tages sollen die Temperaturen aber wieder kräftig ansteigen. Am Freitag sollen gar Maximalwerte von 28 Grad möglich sein. Auch am Samstag und Sonntag bleibt es außergewöhnlich warm für diese Jahreszeit.