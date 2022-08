Wölfe reißen nun auch Rinder

Der Vorfall des getöteten jungen Ochsen in Osttirol vergangene Woche hat Wellen geschlagen, war es doch das erste Mal, dass Wölfe nicht mehr „nur“ Schafe oder Ziegen angegriffen haben, sondern auch einen rund 300 Kilo schweren, 11 Monate alten Ochsen.Daraufhin hat ein Fachkuratorium am Mittwoch eine Empfehlung für den Abschuss der Wölfe mit den Bezeichnungen „108 MATK“ und „121 FATK“ ausgesprochen.Der nunmehr erlassene Bescheid erlaubt es Osttiroler Jägern in Lavant, Tristach und Nikolsdorf bis zum 31. Oktober Wölfe zu bejagen.Innerhalb von 4 Wochen kann noch gegen den Bescheid Beschwerde erhoben werden. Im Vorjahr war ein Abschussbescheid aufgrund einer Beschwerde vom Landesverwaltungsgericht aufgehoben worden. Das Tier wurde nicht getötet.Nach dem Fall in Osttirol ereignete sich in der Nacht zum Samstag ein ähnlicher Fall im Bereich der Rossalm im Pragsertal.Auch hier wurde ein junges Rind angefallen und getötet. Sofern sich ein Wolfsriss bestätigt, wäre es der erste Fall eines gerissenen Rindes im Pustertal, wenn nicht überhaupt in Südtirol.„Weil die Schafe zur Sicherheit früh von der Weide getrieben werden, sind nun unsere Rinder dran“, betont ein Oberpustertaler Landwirt resigniert.