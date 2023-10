Wohnungsbrand: 2 Personen in letzter Sekunde von Nachbarn gerettet

Foto: © BFW

Alarm geschlagen wurde 23 Uhr am gestrigen Samstag: In einer Wohnung im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Piacenzastraße war ein Feuer ausgebrochen.Sofort machte sich die Berufsfeuerwehr Bozen auf den Weg zu Einsatzort. Als die Wehrleute dort eintrafen, drangen bereits dichter Rauch und Flammen aus den Fenstern der betroffenen Wohnung.2 Personen wurden in letzter Sekunde von Nachbarn aus der Wohnung gerettet. Sie wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.In der betroffenen Wohnung entstand großer Schaden. Mit Ventilatoren wurden die Wohnung sowie das gesamte Kondominium rauchfrei gemacht. Nach 2 Stunde war der Einsatz beendet.Im Einsatz standen neben der Berufsfeuerwehr Bozen die Carabinieri, der Notarzt und das Weißes Kreuz.