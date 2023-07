Wuffi in Nöten: Steckt im Murmeltierloch fest

Der Murmeltierbau, der für den kleinen Hund zur Falle wurde: Die Wehrleute mussten mit Pickel und Schaufel anrücken und den Hund ausgraben. - Foto: © FF Wolkenstein

Die Feuerwehrleute Kurt Villgrattner, Urban Mussner, Andreas Perathoner, Jonas Prinoth und Luca Perathoner (von links, in Montur) mit der Urlauberfamilie und dem geretteten Hündchen. - Foto: © FF Wolkenstein

Die Neugier oder die Lust, ein Murmeltier zu schnappen – was den Terrier dazu gebracht hat, am Dantercepies in ein Murmeltierloch zu schlüpfen, das weiß nur er. Jedenfalls steckte er am Dienstagnachmittag im Bau fest; es ging für ihn weder vor noch zurück.Seine verzweifelten Herrchen – eine Familie aus Italien, die mit mehreren Wanderern und auch mit mehreren Hunden unterwegs war – verständigte die Einsatzkräfte: Der Hund ist im Erdloch, er jault, aber kommt nicht mehr heraus. Alles Graben der Besitzer hatte nichts ausrichten können.Die Feuerwehrleute rückten gegen 17 Uhr mit Pickel und Schaufel an, schafften einen schweren Stein zur Seite und Wuffi war frei.Nicht nur ihm, sondern auch seinen Besitzern wird das Erlebnis wohl eine Lehre gewesen sein, den Hund nicht mehr ohne Leine umherstromern zu lassen.