Zahl der Toten durch Brände auf Hawaii steigt weiter

Das teilte der Gouverneur des Bundesstaats, Josh Green, am Samstagnachmittag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz mit. Auf Maui und auf der Nachbarinsel Hawaii waren am Dienstag mehrere Feuer ausgebrochen, die sich wegen starker Winde schnell ausbreiteten. Es handelt sich um die tödlichste Waldbrandkatastrophe in der jüngsten Geschichte der USA.