Zufällige Entdeckung: Schädel eines Homo sapiens im Po gefunden

Halb versteckt im Kies an der Grenze zwischen den norditalienischen Städten Cremona und Piacenza, wurde der Schädel von Davide Persico identifiziert, Paläontologieprofessor und Bürgermeister von San Daniele Po in der Provinz Cremona. Von dem Schädel sind 2 Scheitelknochen und das Hinterhauptbein erhalten, berichteten italienische Medien.„Wir waren auf einem Ausflug und der Fund war völlig zufällig. Ich habe die Entdeckung sofort der archäologischen Aufsichtsbehörde gemeldet, und wir werden eingehende Untersuchungen durchführen“, so Persico.Ersten Untersuchungen zufolge handle es sich aller Voraussicht nach um den Schädel eines Homo sapiens aus der Altsteinzeit. Am kommenden Freitag wird der Fund für die ersten genetischen Untersuchungen in die Adria-Stadt Ravenna gebracht. Wegen der Dürre ist der Pegel des Flusses Po im vergangenen Jahr stark gesunken. Teile des Flussbetts wurden trockengelegt.