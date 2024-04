Zweisprachigkeitsprüfung: Infoveranstaltung weckt Interesse

„Kulturelle und berufliche Laufbahn bereichern“

„Scopri l'esame di bilinguismo“ (Entdecke die Zweisprachigkeitsprüfung ) ist der Titel einer Informationsveranstaltung, in deren Rahmen die italienische Landeskulturabteilung und die Dienststelle für Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen über Verlauf und Inhalte der Zweisprachigkeitsprüfungen informieren.In den vergangenen Tagen fand in der Sprachenmediathek in Meran ein solcher Informationsnachmittag statt. Dabei erläuterten Mitarbeitende der Dienststelle für die Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen die Anmeldeverfahren und den Aufbau der Prüfungen und gaben Hinweise zu Bewertungskriterien und Vorbereitung. Das Team der Sprachenmediathek stellte die eigenen Dienstleistungen und die Lernmaterialien vor, die den Kandidaten beim Erlernen der beiden Sprachen und bei der Vorbereitung auf die Prüfung zur Verfügung stehen.„Als Landesverwaltung ist es uns ein Anliegen, möglichst breit und auch dezentral über die Zweisprachigkeitsprüfung und die verschiedenen Vorbereitungsmöglichkeiten zu informieren“, betont Landeshauptmann Arno Kompatscher, in dessen Zuständigkeitsbereich die Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen fallen.Der italienische Kultur- und Bildungslandesrat und Landeshauptmann-Stellvertreter, Marco Galateo, verweist darauf, dass sich „das kostenlose Angebot an alle Bürgerinnen und Bürger“ richte und eine Möglichkeit darstelle, sich nicht nur auf die Zweisprachigkeitsprüfung vorzubereiten, sondern auch die eigene kulturelle und berufliche Laufbahn zu bereichern.Eine weitere Informationsveranstaltung findet am Dienstag, den 14. Mai 2024 um 16 Uhr in der Stadtbibliothek Bruneck statt.