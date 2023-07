Bachmann-Preis 2023 geht an Valeria Gordeev

Der Deutschlandfunk-Preis (12.500 Euro) ging an die 1984 geborene Wienerin Anna Felnhofer, die ihren Text „Fische fangen“ im ORF-Theater gelesen hatte. Den Kelag-Preis (10.000 Euro) erhielt der polnisch-deutsche Autor Martin Piekar. Er lag nach der ersten Abstimmung der Jury mit elf Punkten gleichauf mit der 1996 geborenen Schweizerin Laura Leupi, setzte sich dann aber in der Stichwahl durch. Leupi bekam den mit 7500 Euro dotierten 3sat-Preis.Neben diesen von einer 7-köpfigen Jury vergebenen Preisen gab es den BKS Bank-Publikumspreis (7000 Euro plus Stadtschreiberstipendium), für den am Samstagnachmittag online abgestimmt werden konnte. Gewonnen hat ihn ebenfalls Martin Piekar für seinen Text „Mit Wänden sprechen/Pole sind schwierige Volk“.Nach der Absage von Helena Adler und Robert Prosser hatten sich seit Donnerstag 12 Autoren der Jury gestellt, die in einem neuen Abstimmungsmodus mit Punktevergabe entschied. Jedes Jurymitglied vergab 5 Punkte bis einen Punkt, ausgenommen waren ihre eigenen Kandidaten. Das Abstimmungsergebnis wurde addiert, der Ingeborg-Bachmann-Preis ging an Gordeev, die mit 19 Punkten die höchste Punkteanzahl erreichte. Analog zu den Punktemehrheiten wurden die anderen Preise - ausgenommen der Publikumspreis - zuerkannt, Felnhofer verpasste den Hauptpreis mit 18 Punkten denkbar knapp.Gordeev wurde 2023 auch erstmals mit einer neu kreierten Skulptur ausgezeichnet. Geschaffen wurde die 2,3 Kilogramm schwere Plastik vom Bildhauer Helmut Machhammer, sie trägt den Spitznamen „Inge“.