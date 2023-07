Das große Finale des Jazzfestivals: Letzte Gelegenheit – bis 9. Juli

In der Franzensfeste stellt das Südtirol Jazzfestival am Samstag ein neues Format vor: Um 13.30 Uhr begleiten 3 Musiker aus der Band Ghost Horse eine akustische Führung durch die Gewölbe und Kasematten und verwandeln das Bollwerk zu einer bunten Klangkulisse. Nach dem Rundgang spielt die Avantgarde-Band um 15 Uhr in voller Besetzung im Außenbereich der Mittelfestung ein Konzert.Im Parkhotel „Mondschein“ in Bozen gastiert am Samstag um 18 Uhr das britische Quartett Let Spin und um 20 Uhr lassen der Keyboarder David Tixier und die Drummerin Lada Obradovic im Kapuzinerpark aus polyrhythmischem Groove und den Harmonien von Tasteninstrumenten und Audio-Samples komplexe Klanglandschaften entstehen. Danach stellt sich dort das Quartett der Cellistin Mabe Fratti vor. In ihren Kompositionen verbindet die in Guatemala geborene Musikerin Synthesizer und Effektgeräte mit Einflüssen, die von gregorianischen Gesängen bis zu sephardischen Folk-Melodien reichen.Am Sonntag spielt die junge deutsche Band Stax um 14 Uhr am Trejer See am Speikboden, um 21 Uhr zeigt die Band Buffzack wie eine „Fusion aus Lucky Chops, Mnozil Brass und Helge Schneider“ klingt und um 23 Uhr gestaltet der DJ Ale Soul die Closing-Party des Südtirol Jazzfestivals im Batzen Sudwerk.Der Konzertkalender ist online abrufbar: www.suedtiroljazzfestival.com