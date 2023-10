E-Gitarren von Clapton und Cobain werden versteigert

Bei Claptons Gitarre handelt es sich den Angaben zufolge um eine Gibson SG, die der Brite in den 60er-Jahren bei der ersten USA-Tournee seiner Brand Cream spielte. Ihre bunte, psychedelische Bemalung macht die als „The Fool“ bekannte Gitarre unverwechselbar. Clapton, der als einer der bedeutendsten Blues- und Rock-Gitarristen gilt, nutzte das Instrument noch viele Jahre.Versteigert wird zudem eine Linkshändergitarre von Fender, die Nirvana-Frontmann Cobain 1994 beim letzten Konzert der Band in München spielte. „Wir wissen alle, dass Kurt Cobain es liebte, Gitarren zu zerschlagen und zu zertrümmern“, sagte der Geschäftsführer des Auktionshauses Julien's, Martin Nolan, der Nachrichtenagentur AFP. Die hellblaue Fender Mustang sei als seine „Lieblingsgitarre“ aber heil geblieben. Beim letzten Lied des Konzerts habe Cobain extra eine „günstigere Version der Gitarre“ genommen, um diese dann zu zertrümmern.Die Auktion findet vom 16. bis 18. November im Hard Rock Café in Nashville statt. Ein Teil des Erlöses soll an eine Wohltätigkeitsorganisation für psychische Gesundheit gehen.