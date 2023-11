„Earth4All“: Zitherjugend setzt ein Ausrufezeichen

Komponist Simon Gamper.

„The Giant Leap“ wurde maßgeblich von den Zukunftsmodellen des Club of Rome inspiriert. „Musik ist für mich eine Form des Aktivismus, ein wichtiges gesellschaftliches und zugleich individuelles Organ. In diesem Werk demonstrieren 80 Menschen ihre Haltung, Hoffnung und Mut“, so Komponist Simon Gamper. Sein hoffnungsvolles Werk liegt an der Schnittstelle zwischen experimenteller und populärer Musik.Neben Gampers Komposition präsentierte das landesweite Ensemble „ZitherAct“ aus Oberösterreich das beeindruckende Stück „European Journey“ von Jakob Lakner. Das Konzert bot darüber hinaus eine vielfältige Palette von Folklore-Darbietungen der Studierenden der Bruckneruni. Die Südtiroler Zitherjugend sorgte für Begeisterung auf der Bühne mit einem facettenreichen Programm aus Volksmusik, Palladio, einer beeindruckenden Bodypercussion zu Seven Nation Army sowie dem Song „Rebellenherz“ der Sportfreunde Stiller. Reinhilde Gamper äußerte sich begeistert über die Leistung der 31 Südtiroler Zitherspielerinnen und -spieler: „Ich bin wirklich stolz auf unsere Zitherjugend, wir haben die Bühne gerockt!“Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll die Vielfalt zeitgenössischer Zithermusik. Für die jungen Zitherspieler war der Auftritt im großen Saal der Anton Bruckner Privatuniversität ein unvergessliches Erlebnis. Der hochwertige Livestream ermöglichte es dem Publikum das Konzert aus der Ferne zu verfolgen.Professor Martin Mallaun freut sich: „In diesem musikalischen Projekt stand nicht nur der künstlerische Anspruch im Vordergrund, sondern auch die Freude an der Musik und der Austausch unter den Teilnehmenden.“ Die gelungene Veranstaltung wird sicherlich in bester Erinnerung bleiben.