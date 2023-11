Ire Paul Lynch mit Booker-Literaturpreis ausgezeichnet

„Von ersten Klopfen an der Tür an zwingt uns 'Prophet Song' aus unserer Selbstgefälligkeit, während wir die schreckliche Notlage einer Frau verfolgen, die versucht, ihre Familie in einem Irland zu schützen, das in den Totalitarismus abgleitet“, sagte Esi Edugyan, Vorsitzende der Booker-Jury. Das Buch sei ein „Triumph des emotionalen Geschichtenerzählens, belebend und mutig“.Lynch, der zuvor Cheffilmkritiker der irischen Zeitung „Sunday Tribune“ war, sagte, er wolle, dass die Leser den Totalitarismus verstehen, indem er die Dystopie mit dem intensiven Realismus seines Schreibens steigere. „Ich wollte die Immersion des Lesers so weit vertiefen, dass er am Ende des Buches dieses Problem auch selbst spürt“, sagte Lynch in einem Kommentar, der auf der Website des Booker Prize veröffentlicht wurde.Lynch ist nach Iris Murdoch, John Banville, Roddy Doyle und Anne Enright der fünfte irische Autor, der den renommierten Booker-Literaturpreis erhalten hat. Die Nordirin Anna Burns gewann die Auszeichnung, mit der jedes Jahr der beste englischsprachige Roman geehrt wird, 2018. Erstmals wurde der mit 50.000 Pfund (ca. 57.500 Euro) dotierte Preis 1969 vergeben. Prominente Preisträger sind etwa Margaret Atwood, Salman Rushdie und Yann Martel.