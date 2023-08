Letzter Drehtag von „Zweitland“ in Villnöss

Darum geht es im Film

Das Jahr 1961: Während man in Berlin die Mauer baut und Gagarin das Weltall erobert, formiert sich in Südtirol der Widerstand gegen die seit dem Faschismus andauernde Unterdrückung der deutschsprachigen Bevölkerung. Das Ergebnis ist eine der ersten separatistischen Untergrundorganisationen Europas, die zu Bomben greift, als Mittel der Befreiung. „Zweitland“ ist auch ein Film über den einfachen Anfang und das schwierige Ende einer Spirale der Gewalt.Thomas Prenn und Laurence Rupp geben als Bauernsöhne Paul und Anton in dem historischen Familiendrama ein ungleiches Brüderpaar. Aenne Schwarz ist als Antons mutige Frau Anna und Schlüsselperson der Geschichte besetzt, welche die 3 in den Südtiroler „Bombenjahren„ in einen Sog von Gewalt, verbotenem Verlangen und verklärtem Heldentum geraten lässt.„Zweitland“ wird von IDM Südtirol, FFF Bayern, BKM, ÖFI+/ÖFI mit Unterstützung von BR/ARTE und ORF gefördert. Der Film ist eine Produktion der Starhaus Filmproduktion (München), Helios Sustainable Films (Bozen) und KGP Filmproduktion (Wien). Der Film „Zweitland“ wird 2024 in den Kinos starten.Südtirol 1961 – Der Bauernsohn Paul (Thomas Prenn) steht kurz davor, der Enge Südtirols zu entfliehen und sich seinen Lebenstraum vom Kunststudium in München zu erfüllen. Ganz zum Unmut seines älteren Bruders Anton (Laurence Rupp), des Hof-Erbens, der Paul vorwirft, seine Heimat zu verraten. Als Antons Beteiligung an einer separatistischen Sabotage-Bombenanschlagsserie aufzufliegen droht, muss dieser nach Österreich flüchten und Paul sich um dessen Frau Anna (Aenne Schwarz) und die Kinder kümmern.Während das harte Durchgreifen der Sicherheitskräfte die Stimmung in Südtirol zwischen Verherrlichung und Verurteilung der Attentäter schwanken lässt, wird Paul von der Polizei unter Druck gesetzt, seinen Bruder auszuliefern.