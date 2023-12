Schuldenberg: Die Rai muss sparen

Über 11.600 Mitarbeiter

Die Werbeeinnahmen stiegen 2023 im Vergleich zu den für das Jahr prognostizierten Budgetvorgaben um 7 Prozent, teilte Geschäftsführer Roberto Segio vor dem Parlament in Rom mit. Im neuen Jahr will die öffentlich-rechtliche Medienanstalt dennoch den Rotstift ansetzen.Für den 11. und 15. Jänner 2024 sind 2 Sitzungen des Rai-Verwaltungsrats geplant, bevor am 18. Jänner der neue Geschäftsplan zusammen mit dem 5-jährigen Dienstleistungsvertrag und dem Nachhaltigkeitsplan endgültig verabschiedet wird. Der aktuelle Geschäftsplan, der im Jänner aktualisiert wird, sieht für Ende 2026 eine Nettoverschuldung von unter 400 Millionen Euro vor. Innerhalb von 2 Jahren muss der Schuldenberg also um ca. 140 Millionen Euro sinken. Generaldirektor Giampaolo Rossi ist deshalb besorgt, weil die Regierung kürzlich die Senkung der Rai-Gebühr 2024 von 90 auf 70 Euro beschlossen hat.Um die fehlenden Einnahmen durch die Kürzung der Rai-Gebühr auszugleichen, denkt die Regierung an die Erhöhung der Werbeobergrenzen. Damit soll die Rai mehr Werbung senden können, um die Einnahmenverluste wegen der geplanten Senkung der Gebühren zu kompensieren.Zum Ausbau der Infrastruktur wird der Staat der Rai einen Beitrag in Höhe von 430 Millionen Euro für das Jahr 2024 ausschütten. Die Kürzung der Rai-Gebühr macht dem Rai-Betriebsrat zu schaffen. Die Rai könne nicht einem beliebigen Ministerium gleichgestellt werden, das seine Ausgaben kürzen müsse, so der Betriebsrat. Die Opposition mahnte die Regierung an, der Rai müssten die notwendigen Ressourcen garantiert werden. Die als Rundfunkanstalt gegründete Rai zählt 11.611 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von 2,36 Milliarden Euro.