Arnold Mario Dall’O ist HGV-Künstler des Jahres 2023

„Inspiration für die Menschen“

Der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) hat das Projekt gemeinsam mit dem Südtiroler Künstlerbund ins Leben gerufen mit dem Ziel, zwei im Alltag fremde Bereiche, die Kunst und die Hotellerie und Gastronomie, in ein Zusammenspiel auf Augenhöhe zu bringen. Der Preis wird seit 2016 jährlich vergeben.Die Jury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des HGV und des Südtiroler Künstlerbundes sowie einer Kunstexpertin, hat im Rahmen einer Ausschreibung den Sieger des heurigen Jahres ernannt. Die Wahl ist auf Arnold Mario Dall’O gefallen. In den vergangenen Jahren konnten sich folgende Künstlerinnen und Künstler über den Preis freuen: Sophie Lazari, Elisa Grezzani, Robert Bosisio, Josef Rainer, Sissa Micheli, Ingrid Hora und Robert Pan.Arnold Mario Dall’O hat die Jury besonders durch sein stimmiges Gesamtkonzept, das in allen Bereichen den Anforderungen des Preises entspricht, überrascht und überzeugt. Die Jury erkennt in Dall’O's Werk KEEP CALM eine gelungene Verschmelzung von Technik und Konzept.Dem Künstler gelingt es durch die Blickwinkelverschiebung, den Betrachtenden in einen Dialog mit dem Kunstwerk einzubeziehen, indem er die unterschiedlichen Sichtweisen als Teil der künstlerischen Erfahrung nutzt. Die flüchtigen Motive des Tourismus, die in der malerischen Bergkulisse auftauchen und wieder verschwinden, symbolisieren auf subtile Weise die ephemere Natur unserer Wahrnehmung und Erinnerung.Der Einsatz der Lentikulardruck-Technik ermöglicht die Überlagerung zweier Bilder, die sich je nach Betrachtungswinkel verändert. In der Arbeit KEEP CALM spielt Arnold Mario Dall’O mit der subtilen Irritation des Hin- und Wegschauens, des Ausblendens und des schrittweisen Bewusstwerdens.Die Ikonen des Tourismus, wie der Sonnenschirm, der Sessellift und ein Flugzeug, tauchen inmitten einer idyllischen Berglandschaft auf und verschwinden bei der geringsten Bewegung wieder. Diese flüchtigen Erscheinungen laden den Betrachtenden ein, über die Art und Weise nachzudenken, wie man Dinge betrachtet und was man tatsächlich sieht. Dall'O's Werk regt dazu an, den Prozess des Erkennens, Speicherns und Rezipierens von Bildern zu reflektieren und die Welt mit einem charmanten Augenzwinkern zu betrachten. Diesen Zugang Dall’O’s sprach SKB-Vizepräsidentin Eva Gratl auch in ihrer Laudatio an und bezeichnete diesen als genialen Einfall des Künstlers, um die Betrachter zu involvieren und in Interaktion mit dem Kunstwerk zu treten.„Das Kunstwerk dient als Inspiration für die Menschen, welche es betrachten. Darin liegt die große Herausforderung, welcher sich die Künstlerinnen und Künstler bei der Konzeption ihres Werkes stellen müssen, um dadurch einen nachhaltigen Einfluss auf die Wahrnehmung der Kunst haben. Arnold Mario Dall’O hat in seinem Werk einen Sehnsuchtsort gesucht und gefunden“, betonte die Kunstexpertin.„Der HGV-Preis ist ein gelungenes Beispiel für die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Kunst und Tourismusbranche und die Kunst wird dadurch zu einem wichtigen Botschafter für Südtirol“, zeigt sich SKB-Präsident Alexander Zoeggeler erfreut.Das originale Kunstwerk wird Teil der Kunstsammlung des HGV und in abgewandelter Form als Edition als besonderes Präsent übergeben. „Das Hotel- und Gastgewerbe ist traditionell mit der Kunst stark verbunden. Mit dieser Aktion freut es uns, noch enger mit der Südtiroler Kunstszene zu interagieren, diese zu unterstützen und aus dem Potenzial der kreativen Köpfe im Land zu schöpfen“, betont HGV-Präsident Manfred Pinzger.