Ein neues Kunstwerk bereichert die Villa Eccel

Die Inspiration für dieses Kunst-am-Bau-Werk kam auf unerwartete und zugleich organische Weise zustande. Während Arnold Holzknecht darüber nachdachte, was für die Umgestaltung des von ihm geplanten Wohnraums für seine Installation geeignet sein könnte, wurden in der Gemeinde St. Ulrich alte Straßenlampen durch neue ersetzt. Dieses Ereignis empfand der Künstler als eine Art Schicksalszeichen, eine einmalige Gelegenheit, ein künstlerisches Werk aus wiederverwertetem Material zu schaffen. Seit seiner Kindheit hat sich der Künstler diese Straßenlampen als Blumen vorgestellt.Die Lampen sind aus Aluminium und weißem Plexiglas hergestellt und der untere Teil mintgrüner Farbe überzogen. Die Stützpfähle bestehen aus verzinktem Eisen, ebenso wie die grünen Blätter, die zu den Lampen hochsteigen. Der Sockel des Kunstwerkes besteht aus Beton und ist mit Natursteinplatten verkleidet, wie der umliegende Boden. Der Sockel der Installation fungiert gleich zeitig auch als Sitzgelegenheit und lädt die Bewohner dazu ein,innezuhalten und die faszinierenden Schattenspiele zu beobachten, welche diese „Lichtblume“ auf die angrenzende große Hauswand wirft.Dieses Projekt fügt sich nicht nur durch seine visuelle Erscheinungsform und durch seine Funktion als Leuchtkörper auf spannende Weise in den umliegenden bewohnten Raum ein, sondern bietet auch einen neuen Blick auf unsere Lebens- und Alltagsräume. Der Innenhof der Wohnanlage in der Weggensteinstraße wurde von Holzknecht auch als Treffpunkt konzipiert, an dem die Kunst mit dem Alltag verschmilzt. Das Licht des Vollmonds verzaubert die Bewohner und lädt sie ein, über die Schönheit und Poesie nachzudenken, die entstehen kann, wenn Kreativität erblüht.Die offizielle Einweihung der Installation ist für Freitagabend um 18 Uhr geplant.