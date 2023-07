Meraner Festspiele: „Die Widerspenstigen“ für TV aufgezeichnet

Die diesjährige Uraufführung der Meraner Festspiele wird vom Publikum besonders gut aufgenommen. Aus dem ganzen Land reisen Menschen an, um „Die Widerspenstigen“ in der Regie von Judith Keller zu sehen.Von Mals im Vinschgau bis Tramin, Sterzing, Pustertal, Sarntal und sogar aus Innsbruck kommen Besucher, um das einmalige Theatererlebnis zu sehen und sind begeistert. Vor allem gefällt den Besuchern die gelungene Mischung aus Unterhaltung und tiefen Gedanken zum jahrhundertealten Kampf der Geschlechter, der in diesem Schauspiel auf eine bildhafte Art und Weise ausgetragen wird.In der traumhaften Kulisse oberhalb der Gärten von Trauttmansdorff bei der St. Valentinskirche wird jeder Theaterbesuch zu einem Erlebnis. Viele Besucher kommen bereits um 19 Uhr, um die besondere Atmosphäre unter dem riesigen Baum neben der bekannten Hochzeitskirche St. Valentin bei Südtiroler Gerichten und Getränken zu genießen, bevor die Aufführung beginnt.Sobald das Spiel beginnt, sorgen so bekannte Schauspieler wie Pascal Gross (Petruchio), Undine Schmiedl (Katharina), Andreas Hajdusic (Lucentio) oder Flora Resl (Lovelyn) für großartiges Theater. Spätestens wenn Roberto Guerra als Grumio (Berlin) zeigt, wie sehr er seine Evlyn (Katharina Mölk) liebt oder Karin Lintner (Terlan) und Robert Bernardi (Marling) zum Tanz vor der beginnenden Hochzeitszeremonie einlädt, gibt es bei jeder Vorstellung ausgiebigen Zwischenapplaus. Das Publikum liebt dieses Stück und honoriert die großartige Leistung der Darsteller am Ende jeder Vorstellung mit sehr viel Applaus.Mit diesem Stück hat der bekannte Tiroler Dramatiker Luis Zagler einmal mehr gezeigt, dass er auch Stücke schreiben kann, die humorvoll unterhalten und trotzdem zugleich wichtige Inhalte zu aktuellen Themen unserer Zeit auf die Bühne bringen. Das Projekt der Meraner Festspiele ist einmalig, das hat sich bereits in den vergangenen 5 Jahren gezeigt, besonders aber in diesem Jahr. Durch die Regiearbeit von Judith Keller („Die Wölfe“ 2022 und „Die Widerspenstigen“ 2023) entwickeln sich die Meraner Festspiele auch immer mehr zu einem Festspiel, das über die Grenzen unseres Landes hinaus an Beachtung gewinnt. Jetzt wird die sehenswerte Uraufführung des Schauspiels „Die Widerspenstigen“ von RAI Südtirol aufgezeichnet.Durch die Aufzeichnung kommt der jahrhundertealte Kampf der Geschlechter, der hier von großartigen Schauspielern mit viel Elan und großem Können auf der Bühne ausgetragen wird, auch ins Fernsehen. Die Freilichtaufführung ist noch bis 22. Juli 2023 zu sehen. Gespielt wird in historischen Kostümen, die aus dem Fundus des Tiroler Landestheater in Innsbruck stammen. Die Aufführungen finden auf dem Festspielareal oberhalb der Gärten von Schloss Trauttmansdorff statt. Besucher parken an den Aufführungsabenden gratis auf den oberen Parkplätzen der Gärten von Trauttmansdorff. Jeder Theaterabend beginnt mit einem gemütlichen Zusammensein bei Südtiroler Gerichten und Getränken. Einlass: 19 Uhr. Beginn der Aufführung: 21 Uhr.