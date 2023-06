Hören und Staunen: Kindern klassische Musik im Sommer näher bringen

Nur 1 Euro Eintritt für Kinder

Zusätzliches Programm für Kinder bei diesen Konzerten

Musiker des EUYO beim Familienprogramm 2022. - Foto: © Tiberio Sorvillo

Die große Welt der Musik entdecken: Für ein Festival, dass sich seit 20 Jahren der Formal Musik und Jugend verschrieben hat, ist es selbstverständlich, dass Kinder und Jugendliche auch im Publikum ganz besonders willkommen sind. Darum baut das Bolzano Festival Bozen sein Zusatzangebot für Familien in diesem Jahr weiter aus – denn die Veranstalter sind sicher: Klassische Musik stößt bei Kindern auf weit offene Ohren!Kinder haben viel weniger Berührungsängste mit klassischer Musik, als so mancher Erwachsene. Denn gerade im ersten Lebensjahrzehnt sind Kinder offen für fast alles und auch für „anspruchsvolle“ Kulturveranstaltungen, sogar zeitgenössische Musik, sehr gut ansprechbar. Man spricht in diesem Alter von der Phase der „Offenohrigkeit“. Wer seinem Kind also nicht nur den kommerziellen Mainstream nahe bringen möchte, sollte früh damit anfangen, denn die Grundlagen für die spätere Musikpräferenz wird in den ersten 10 Lebensjahren gelegt.Axel Petri-Preis vom Institut für musikpädagogische Forschung und Musikdidaktik der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien bestätigt: „Man fand in der Forschung heraus, dass Kinder umso toleranter gegenüber einem weiten musikalischen Spektrum sind, je jünger sie sind. Jüngere Studien haben ergeben, dass die Offenohrigkeit gegenüber klassischer Musik bereits im 2. und 3. Schuljahr deutlich nachlässt, wenn Kinder nicht damit konfrontiert sind. Daraus lässt sich schließen, dass wir Kindern so früh wie möglich einen ganz bunten Blumenstrauß an Musiken anbieten sollten, wobei hier natürlich Bildungseinrichtungen und die Familie einen großen Einfluss haben.“Wichtig ist hier natürlich, dass finanzielle Aspekte nicht zu Ausgrenzung führen. Darum zahlen Kinder - egal wie viele! - in Begleitung von Erwachsenen bei allen Konzerten des Bolzano Festival Bozen nur 1€ Eintritt. Eine tolle Gelegenheit, in den langen Sommerferienmonaten für Inspiration und geistigen Input zu sorgen und vielleicht ganz neue Erlebnisse und Interessen zu fördern. Der Preis von nur 1,- € für Kinder gilt tatsächlich für alle Konzerte von Bolzano Festival Bozen, bei einigen ausgewählten Veranstalten, die sich aufgrund des Programms, der Besetzung oder des Alters der Protagonisten besonders für jüngere Hörer eignen, ist jedoch zusätzliches Programm geplant, von Treffen mit den Künstlern, Backstagebesuchen hinter der Bühne des Stadttheaters bis zu eigenen Konzerteinführungen.Geplant ist dies für das Konzert des Mahler Academy Orchestra mit Kerson Leong (Violine) am 4. August im Konzerthaus Bozen, das European Union Youth Orchestra mit Julia Fischer (Violine) am 6. August im Stadttheater, 2 Nachmittage beim Busoni Wettbewerb im Rahmen des Solofinale am 26. und 27. August und erstmals auch ein ganz besonderer Termin des Festival Antiqua mit Vater und Sohn Rolf und Andrè Lislevand an Barockgitarre und Viola da Gamba am 22. August.Bereits im letzten Jahr fanden erstmals Zusatzprogramm zu einem Konzert des EUYO statt. Die Reaktionen waren begeistert. „Die Kinder waren sehr beeindruckt und die Liebe der Musiker zu ihren Instrumenten war so deutlich spürbar! Einfach magisch. Das Konzert war wunderschön und die Kinder konnten sich fast nicht auf den Stühlen halten und wurden von der Begeisterung, Spannung und Energie des Orchester mitgerissen.“ sagt Monika Hartmann aus Klausen, die mit ihren Kindern dabei war.Martina Unterkirchner aus Andrian schätzte den Besuch gerade auch für Kinder motivierend ein, die selbst ein Instrument spielen: „Meinen Kindern haben alle Konzerte wirklich sehr gut gefallen. Es entstehen einfach Träume, Wünsche und Visionen und das ist ganz ganz wichtig beim täglichen Üben!“Der Konzertbesuch wird je nach individueller Reife Kindern ab 6-8 Jahren empfohlen. Mehr Infos unter: www.bolzanofestivalbozen.eu/de/young