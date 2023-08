Konzert: Um Gottes Willen!

Der Glaube wird Klang oder „mit aller Musik soll Gott geehrt und die Menschen erfreut werden. Wenn man Gott mit seiner Musik nicht ehrt, ist die Musik nur ein teuflischer Lärm und Krach“.Wenn man Johann Sebastian Bachs Lebensmotto zusammenfassen will, kommt man an dem von ihm verwendeten Kürzel „SDG = Soli Deo Gloria“ nicht vorbei. Gott mit Tönen zu preisen, war für ihn eine Erfüllung des göttlichen Willens. Insofern stehen die Kantaten „Herr, wie du willt, so schick's mit mir“ und „Was mein Gott will, das g'scheh allzeit“, die vom Willen Gottes sprechen, mit den Motetten „Lobet den Herrn, alle Heiden“ und „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“, die alle zur Würdigung Gottes aufrufen, in einem engen thematischen Zusammenhang.Mit diesen Werken stellt sich das aus einem Chor und einem Orchester bestehende Ensemble BachWerkVokal unter der Leitung von Gordon Safari am 31. August um 20.30 Uhr in der Meraner Stadtpfarrkirche vor.Bachs geistliche Musik ergänzen an diesem Abend beim südtirol festival meran Max Regers „Acht geistliche Gesänge“. Der Komponist, für den Bach ein Leitstern war, feiert in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag.Übrigens: In der Meraner Stadtpfarrkirche saß er 1914 während eines Kuraufenthalts konzertierend am Orgelspieltisch.Donnerstag, 31. AugustStadtpfarrkirche Meran20.30 Uhr