Streicherakademie Bozen lädt zu den Sommerkonzerten

Sommerkonzerte der Bozner Streicherakademie ■ 6. August 2023, Sterzing, Stadttheater, 20.30 Uhr ■ 7. August 2023, Lengmoos, Vereinshaus, 20.30 Uhr ■ 8. August 2023, Bruneck, Ragen Haus, 20 Uhr ■ 9. August 2023, Bozen, Schloss Maretsch, 20.30 Uhr ■ 10. August 2023, Corvara, Veranstaltungssaal Franz A. Rottonara, 21.15 Uhr

Die Sinfonia concertante ist edle Unterhaltungsmusik, in ihr finden Divertimento, Serenade, Solokonzerte und Sinfonie zusammen. Sie ist melodiereich und gleichzeitig ausgereift in der Musiksprache wie in der Werkarchitektur, sie ist anspruchsvoll und doch von Leichtigkeit und Eleganz getragen.Mit mehreren solistisch konzertierenden Instrumenten kommt auch die Virtuosität ins Spiel. Die bekanntesten Werke dieser Gattung stammen von Joseph Haydn (für Violine, Cello, Oboe und Fagott) und von Wolfgang Amadeus Mozart (für Violine und Viola als Soloinstrumente).Die Leitung der Streicherakademie Bozen obliegt in diesem Sommer dem international renommierten italienischen Geiger und Spezialisten für historische Aufführungspraxis, Giuliano Carmignola. An seiner Seite werden die Südtiroler Musikerinnen und Musiker Anna Karolina Egger (Cello), Lukas Runggaldier (Oboe), Sergio Azzolini (Fagott) und Katharina Egger (Viola) die Sinfonie concertanti von Haydn und Mozart auf 5 Südtiroler Bühnen zum Leben erwecken.Die Streicherakademie Bozen wurde unter der künstlerischen Leitung von Georg Egger im Jahre 1987 vom Südtiroler Musikverein ins Leben gerufen. Sie setzt sich vorwiegend aus Südtiroler Musikern zusammen, die eine reiche Kammermusik- und Orchestererfahrung in bedeutenden Ensembles im In- und Ausland aufweisen können und in gemeinsamer Zusammenarbeit mit Nachwuchsmusikern ihre Erfahrungen weitergeben.Die Termine im Überblick: