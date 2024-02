Streit um Iron Man : Ozzy Osbourne gegen Kanye West

West reagierte zun√§chst nicht auf Vorw√ľrfe

Antisemitische Entgleisungen

West habe um Erlaubnis gebeten, einen Teil einer Live-Performance des Black-Sabbath-Klassikers ‚ÄěIron Man‚Äú aus 1983 ohne Gesang verwenden zu d√ľrfen, schrieb der britische Rockmusiker auf den Online-Plattformen X (zuvor Twitter) und Instagram.Die Erlaubnis sei West verweigert worden, ‚Äěweil er ein Antisemit ist und vielen Menschen unsagbaren Herzschmerz bereitet hat‚Äú.Trotzdem habe der US-Musiker davon bei einer Veranstaltung anl√§sslich einer Albumver√∂ffentlichung in dieser Woche Gebrauch gemacht. ‚ÄěIch will mit diesem Mann nicht in Verbindung gebracht werden!‚Äú, w√ľtete Osbourne (75). West reagierte auf seinen Social-Media-Konten zun√§chst nicht auf die Vorw√ľrfe.Der ‚ÄěRolling Stone‚Äú berichtete, der Gitarren-Riff aus ‚ÄěIron Man‚Äú sei in Wests Song ‚ÄěCarnival‚Äú zu h√∂ren. Das zeigten auch Online-Aufnahmen der von Osbourne kritisierten Veranstaltung.Kanye West (46), der sich seit l√§ngerem Ye nennt, hat in den vergangenen Jahren wiederholt antisemitische Entgleisungen von sich gegeben. Daf√ľr hatte er an Weihnachten um Vergebung gebeten. ‚ÄěIch entschuldige mich aufrichtig bei der j√ľdischen Gemeinschaft f√ľr jeden nicht beabsichtigten Wutausbruch, der durch meine Worte oder meine Taten verursacht wurde‚Äú, schrieb der Rapper damals auf Hebr√§isch auf Instagram. Es sei nicht seine Absicht gewesen, Menschen zu verletzen oder zu entw√ľrdigen und er bedaure jeden Schmerz, den er verursacht habe.