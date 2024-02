Stunde Null schaffen mit neuem Album erneut den Sprung in die Charts

2 Plätze vor den Rolling Stones

Heimspiel am kommenden Wochenende

Stunde Null bei ihrer Deutschland-Tournee. - Foto: © alex wörl

Seit knapp 10 Jahren ist Stunde Null ein Fixstern am Südtiroler Musikhimmel. Regelmäßig landen Jonas Rabensteiner, Aaron Puntajer, Michael Schweigkofler und Markus Aichner – Drummer Stefan Gantjoler gab kürzlich seinen Ausstieg bei der Band bekannt – mit ihren Rocksongs in deutscher Sprache in den Charts.Auch mit ihrem neuen Album „Liebe für immer“, das am 9. Februar erschienen ist, ist den Barbianern dieses Kunststück gelungen. In den deutschen Albumcharts findet sich die Platte derzeit auf Platz 21.Auf dem Album finden sich 9 Songs voller Schmerz, Wut und Angst. Die Musik und Texte versprühen dabei aber auch immer wieder einen Funken Hoffnung. „Liebe – das schönste und reinste Gefühl der Welt. Doch sind es wir Menschen, die immer wieder den Stachel der Angst tief in sie rammen“, erklärt die Band den Titel des Albums.Interessanter Fakt am Rande: Stunde Null liegt damit 2 Positionen vor der legendären Rockband „The Rolling Stones“. Diese stehen mit ihrem aktuellen Album „Hackney Diamonds“ auf Platz 23.Stunde Null sind erst vor wenigen Tagen von ihrer Deutschlandtournee, wo sie ihr neues Werk präsentiert haben, nach Südtirol zurückgekehrt. Dabei standen die Musiker in Mühltal, Bochum, Lübeck, Nürnberg, Leipzig und Mannheim auf der Bühne.Am kommenden Woche steht für die Musiker dann ein Heimspiel an: Beim Schrei der Berge Festival, das die Band selbst veranstaltet, im Vereinshaus von Barbian werden sie sich die Bühne mit internationalen Bands teilen.