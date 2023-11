Theater: Junger Brixner gewinnt renommierten Nestroy-Preis

Tommy Fischnaller-Wachtler hat in diesem Jahr einen der renommierten Nestroy-Theaterpreise erhalten, die gestern am Wiener Volkstheater vergeben worden sind. Für seine Darstellung der Effie Briest im Stück „Effie Briest“ am Bronski und Grünberg Theater in Wien sicherte sich der junge Schauspieler den Preis in der Kategorie „Bester Nachwuchs – Schauspiel“.Landesrat Philipp Achammer gratuliert dem Künstler zu seinem Erfolg: „Um auf der Theaterbühne erfolgreich zu sein, sind Talent, aber auch Können, Fleiß und Durchhaltevermögen Voraussetzung.“ Tommy Fischnaller-Wachtler habe gezeigt, dass man eigene Träume und Vorstellungen verwirklichen könne, so der Landesrat, der dem Schauspieler noch viele erfolgreiche Auftritte wünscht.Der Nestroy ist ein nach dem Dichter Johann Nepomuk Nestroy benannter Theaterpreis , der seit 2000 in mittlerweile 14 Kategorien verliehen wird.