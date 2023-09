Wirtschaftsförderung für Musiker nimmt Form an

240.000 Euro vom Land

Ein tragender Wirtschaftsfaktor

Der Verein PERFAS befasst sich bereits seit Monaten mit dem Förderprojekt, das Südtiroler Musikschaffende unterstützen soll. Vor wenigen Tagen wurden bei einem Treffen im Amt für Kultur in Bozen nun Ideen zur konkreten Umsetzung besprochen – nicht nur unter den Mitgliedern des Vereins, sondern auch gemeinsam mit Kultur-Landesrat Philipp Achammer, der Direktorin der Abteilung Wirtschaft Manuela Defant, Ressortleiter Armin Gatterer sowie Musik- und Wirtschaftstreibenden aus Südtirol.In das Zusammentreffen flossen unter anderem 10 Jahre Erfahrung mit ein, die die Kulturschaffenden durch die Filmförderung sammeln konnten. „Die Förderung der Kreativwirtschaft ermöglicht ein unbegrenztes Wachstum ohne schädlichen Ressourcenverbrauch und erhöht gleichzeitig massiv die Attraktivität und Lebensqualität der Region – auch als Arbeitsplatz“, erklärt Wilfried Gufler, Geschäftsführer der Edition Raetia und Albolina.Durch die aktuell stattfindenden Treffen nimmt das Projekt nun klare Formen an. Ab 2024 sollen 240.000 Euro vom Land für die Südtiroler Musikwelt zur Verfügung gestellt werden. Dies bestätigt Kultur-Landesrat Philipp Achammer im Rahmen des konstruktiven Treffens, dem auch zahlreiche Südtiroler Musikschaffende, wie etwa Max von Milland, beiwohnten. „Die rege Teilnahme und das große Interesse der Branche an dieser Förderung ist ein klares Zeichen“, so der Sänger.Die Südtiroler Musik- und Kulturwelt ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region. Die Musikschaffenden, die ihr Einkommen weitestgehend oder zur Gänze aus ihrer künstlerischen Tätigkeit beziehen, werden Anrecht auf die Förderung haben. „Die bereits bestehenden Kultur-Förderprogramme bleiben vollständig erhalten. Die geplante Wirtschaftsförderung soll nichts ersetzen, sondern ist ein zusätzliches Förderprogramm zur gezielten Karriereförderung, die in dieser Form bisher fehlte“, so Peter Schorn, PERFAS-Präsident.Das Land unterstützt mit dieser Initiative die bestehende Musikwirtschaft in Südtirol und fördert gezielt dessen Innovation. Weitere Punkte zur Finalisierung des Förderprogrammes, zu den Parametern der Ansuchen, zur Förderwürdigkeit sowie zur konkreten Umsetzung werden in enger Zusammenarbeit zwischen Land und PERFAS aktuell erarbeitet. „Wir freuen uns, dass unsere Idee und unser Konzept auf offene Ohren stößt und konkrete Formen annimmt“, so Simon Gamper, Music Tribe Speaker PERFAS.Wer mehr erfahren möchte, kann sich jederzeit an die Berufsvertretung der darstellenden Künstlerinnen und Künstler in Südtirol, die Performing Artists Association South Tyrol (PERFAS) wenden.