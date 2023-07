11 Jahre alte Flaschenpost am Gardasee: Deutsches Paar gefunden

„Wusste sofort, dass es um unsere Flaschenpost geht“

Das Hamburger Pärchen, das im August 2012 eine Flaschenpost im Gardasee versenkt hatte, ist gefunden worden. Das Ehepaar Sabrina und Dennis Schwalbe hatte im Jahr 2011 geheiratet und schon seine Flitterwochen in Malcesine am Gardasee verbracht.Es folgten 3 weitere Besuche, bei einem davon kam die Flaschenpost in den See. Die Idee der Flaschenpost sei „eines Abends nach einem romantischen Abendessen am See gekommen“, sagte Sabrina Schwalbe laut Pressemitteilung der Gemeinde Malcesine. Das Paar lebt zusammen in einem Vorort Hamburgs und hat mittlerweile einen 2-jährigen Sohn.Die 37-Jährige und den 40-Jährigen erreichte die Nachricht, dass Medien aus Deutschland, Österreich und Italien nach ihnen suchten, im Urlaub in den österreichischen Bergen. „Meine Mutter hat mir einen Link geschickt. Ich musste nach der Überschrift gar nicht weiterlesen. Ich wusste einfach, dass es um unsere Flaschenpost geht“, sagte die Frau laut italienischen Medien. Einen Tag später hatten sie die Nachricht von dem Fund ihrer Flaschenpost in Österreich im Radio gehört. Ein Taucher hatte vor wenigen Tagen die Flaschenpost aus dem See gefischt. „Lieber Gardasee, mit dieser Flaschenpost wünschen wir unseren Familien, unseren Freunden und uns, dass wir immer glücklich und gesund bleiben. Lieber Gardasee, bleib so schön und klar wie du heute bist“, hieß es in dem von dem Ehepaar verfassten Schreiben.Per E-Mail wandte sich das Paar dann an die Gemeinde Malcesine, die die Suche ausgelöst hatte. So sollen Sabrina und Dennis jetzt zu einem Urlaub eingeladen werden. Das Paar erklärte, es wolle zum Valentinstag im kommenden Jahr Malcesine besuchen.„Malcesine ist begeistert von dieser schönen Geschichte und unsere ganze Gemeinde wartet darauf, Sabrina und Dennis zu begrüßen“, betonte Sara Pallua, Tourismus-Stadträtin der Gemeinde am Gardasee . „Die Suche nach den Autoren der Flaschenpost war spannend. Wir sind bereit, sie herzlich willkommen zu heißen“, sagte die Stadträtin.