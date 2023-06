Alpen-Flair: Das größte Volksfest Südtirols beginnt

Das Line Up

Warm Up Party in Natz

Das Alpen-Flair in Natz ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil und eines der Aushängeschilder der Südtiroler Festival-Saison geworden. Heuer wird vom heutigen Mittwoch bis 24. Juni im ehemaligen Nato-Areal wieder gerockt.Die Waliser Band Bullet For My Valentine oder die Jungs von Alter Bridge, deren Bandmitglieder die Creme de la Creme der Rockmusiker darstellen, treten auf.Kurzfristig gibt es eine Programmänderung. Statt der Amigos spielen am Donnerstag um 17.15 Uhr die Kastelruther Spatzen. Karl-Heinz von den Amigos befinde sich nämlich im Krankenhaus und könne nicht auftreten. Das Team von Alpen Flair wünscht Karl-Heinz gute Genesung und bedankt sich bei den Spatzen für das Einspringen.Alpen Flair ohne Deutschrock geht natürlich nicht. Neben den Lokalmatadoren von Frei.Wild sind 23 Bands unter anderem Goitzsche Front, Stunde Null und Grenzenlos am Start. Aber auch Gruppen wie Mammoth WVH, Arch Enemy, Three Days Grace, Kissin Dynamite, Grave Digger, Monster Magnet müssen neben vielen anderen erwähnt werden.Das Festival beginnt am heutigen Mittwoch mit der Warm-Up-Party im Dorf Natz. Weiter geht es dann vom 22. bis 24. Juni auf dem ehemaligen Nato-Areal auf 2 weiteren Bühnen.