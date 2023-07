Alpenverein wächst weiter: Bereits 75.000 Mitglieder

AVS-Präsident Georg Simeoni (2.v.l.) überreicht Irmgard Holzer, Vorsitzende der AVS-Sektion Drei Zinnen, ein Kletterseil. Daneben (rechts von Simeoni) die 8-jährige Paula Schönegger mit ihren<?ZE?>Eltern und Geschwistern. - Foto: © AVS

Bergsteigen immer beliebter

Der AVS hat die Marke von 75.000 Mitgliedern überschritten. Während in den Jahren 2020 und 2021 die Mitgliederzahl stagnierte, stieg sie seit 2022 wieder kontinuierlich an und hat nun die 75.000 überschritten.In den vergangenen 5 Jahren konnte der Alpenverein rund 5000 Mitgliederdazugewinnen. Das 70.000ste Mitglied wurde 2018 geehrt.Heuer im Frühjahr wurde Paula Schönegger als 75.000stes Mitglied registriert. Sie wohnt in Innichen und ist Mitglied der AVS-Sektion Drei Zinnen. AVS-Präsident Georg Simeoni ließ es sich nicht nehmen, das Neumitglied und ihre Familie persönlich zu treffen. Er überreichte ihnen einen Gutschein für ein Wochenende auf einer Schutzhütte des AVS.Geehrt wurde auch die AVS-Sektion Drei Zinnen, sie bekam ein Kletterseil überreicht.Egal ob Wandern, Radfahren oder Klettern, das Bergsteigen in all seinen Spielformen wird in Südtirol immer beliebter. „Dies zeigen uns die steigenden Mitgliederzahlen“, freut sich AVS- Präsident Georg Simeoni. „Die Menschen sind als Verein unterwegs, mit Freunden oder der Familie.Der AVS ist direkt oder indirekt mit dabei, mit seinen Programmen und Kursen, mit seinen Werten und Serviceangeboten“.