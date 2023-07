Angela Merkel ist bereits seit vielen Jahren ein bekennender Südtirol-Fan und verbringt regelmäßig hierzulande ihren Sommer Urlaub. Auch heuer will es sich die 69-Jährige nicht nehmen lassen, durch die Südtiroler Berglandschaft zu wandern.Die ehemalige Kanzlerin ist seit Mittwochabend zusammen mit ihrem Mann Joachim Sauer in einem Hotel in Sulden einquartiert sein.Wie auch in den vergangenen Jahren gelten vor Ort strenge Sicherheitsbestimmungen.